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Видеообзор победы «Динамо» в матче с «Химками»

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» на своём поле играли с «Динамо». Гости оказались сильнее со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма, когда нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал пенальти.

Хозяева играли в меньшинстве с начала второго тайма. На 47-й минуте полузащитник «Химок» Роман Гбане был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московское «Динамо» на своём поле одержало победу с разгромным счётом 6:1.

«Динамо» находится на шестом месте в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 17 очков по итогам 26 встреч.