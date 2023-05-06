Кейн – рекордсмен АПЛ по количеству голов головой в сезоне

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился победным голом головой в игре 35-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).
Для форварда «шпор» это уже десятый гол в текущем сезоне, который он забил головой. Это рекордный показатель в истории АПЛ.
До Кейна рекорд принадлежал Данкану Фергюсону, который в чемпионате Англии — 1997/1998 забил девять мячей головой в составе «Эвертона».
В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 45 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами.
Контракт Кейна с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно английский форвард «шпор» может сменить клубную прописку.
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