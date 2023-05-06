«Рома» не побеждает в четырёх матчах подряд. Римляне отстали от зоны ЛЧ на пять очков

В субботу, 6 мая, «Рома» в родных стенах потерпела поражение от миланского «Интера» со счётом 0:2 в игре 34-го тура чемпионата Италии. Римляне не побеждают уже на протяжении четырёх матчей Серии А подряд (две ничьи — с «Миланом» и «Монцей» и два поражения — от «Аталанты» и «Интера»).
По итогам субботних матчей чемпионата Италии подопечные Симоне Индзаги набрали 63 очка и сохранили за собой четвёртую строчку, позволяющую выступать в Лиге чемпионов. «Милан» на данный момент идёт пятым с 61 очком в активе.
«Аталанта» набрала 58 очков, как и «Рома». При этом у команды Джан Пьеро Гасперини есть один матч в запасе. Команда Жозе Моуринью уступает бергамаскам по дополнительным показателям.
Вторую и третью позицию занимают «Лацио» и «Ювентус», заработавшие 64 и 63 очка соответственно.
В последних турах чемпионата Италии «Рома» проведёт встречи с «Болоньей», «Салернитаной», «Фиорентиной» и «Специей».
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