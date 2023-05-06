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«Реал» — «Осасуна»: мадридцы открыли счёт уже на второй минуте

«Реал» — «Осасуна»: мадридцы открыли счёт уже на второй минуте
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В финальном матче Кубка Испании встречаются «Реал» (Мадрид) и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. Финал
06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Родриго – 2'

«Реал» сумел забить быстрый гол. На второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго. Ему ассистировал Винисиус.

В полуфинальном противостоянии «Реал» оказался сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей (4:1). «Осасуна», в свою очередь, на предыдущей стадии турнира смогла пройти «Атлетик» (2:1 по итогам двух игр).

В текущем сезоне «Реал» и «Осасуна» уже дважды встречались в чемпионате Испании. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» команды не выявили победителя – 1:1. Во второй игре «Реал» на выезде уверенно обыграл своего соперника со счётом 2:0.

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