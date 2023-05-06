«Реал» — «Осасуна»: подопечные Анчелотти впереди после первого тайма

В финальном матче Кубка Испании встречаются «Реал» (Мадрид) и «Осасуна». Команды играютна стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» сумел забить быстрый гол. На второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго. Ему ассистировал Винисиус. Этот забитый мяч стал единственным в первой половине встречи. Подопечные Анчеллоти ведут в счёте – 1:0.

В полуфинальном противостоянии «Реал» был сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей (4:1). «Осасуна», в свою очередь, смогла пройти «Атлетик» на предыдущей стадии турнира (2:1 по итогам двух игр).

В текущем сезоне «Реал» и «Осасуна» встречались в чемпионате Испании дважды. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» команды не выявили победителя – 1:1. Во второй игре «Реал» на выезде уверенно обыграл своего соперника со счётом 2:0.