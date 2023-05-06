Видеообзор победы «Ахмата» в матче с «Торпедо»
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Торпедо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.
На 12-й минуте Дарко Тодорович вывел «Ахмат» вперёд. Вскоре Мохамед Конате удвоил преимущество гостей, а на 38-й минуте Владислав Камилов довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Илья Стефанович отыграл один мяч, на что «Ахмат» через три минуты ответил точным ударом Конате. В концовке встречи Гамид Агаларов забил пятый гол в ворота «Торпедо».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков за 26 матчей. «Ахмат» располагается на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка.
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