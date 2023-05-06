Неймара хотят видеть в «Реале» бразильские игроки команды

Бразильские футболисты, выступающие за «Реал», желают воссоединиться с форвардом «ПСЖ» Неймаром в мадридском клубе и просят об этом руководство, сообщает Todofichaes.

По информации источника, видеть Неймара в команде хотят Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао. У этих игроков отличные взаимоотношения с Неймаром, уже на протяжении нескольких лет они вместе с ним играют за сборную своей страны.

Родриго забивает гол в ворота «Альмерии» в матче 32-го тура чемпионата Испании:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Сообщается, что на данный момент «сливочные» не ведут переговоры с «ПСЖ» по возможному переходу Неймара. Однако боссы «Королевского клуба» могут прислушаться к мнению своих лидеров.

Президент «Реала» Флорентино Перес несколько лет назад очень хотел заполучить Неймара. Это может сподвигнуть его купить бразильца в предстоящее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету бразильца 28 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось, что позволить себе приобрести Неймара может только клуб из чемпионата Англии.