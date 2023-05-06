Видеообзор победы «Факела» в матче с «Ростовом»

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Факел». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Москва).
На 46-й минуте счёт в матче открыл нападающий воронежцев Роман Акбашев.
Через полчаса игры форвард «Факела» Хызыр Аппаев удвоил преимущество своей команды. Встреча так и завершилась — воронежская команда победила со счётом 2:0.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1.
«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 26 туров, набрав 50 очков. При этом теперь по итогам тура ростовчан могут опередить «Спартак» и ЦСКА. «Факел» благодаря победе обошёл «Пари Нижний Новгород» и поднялся на 13-ю строчку. Команда заработала 24 очка по итогам 26 матчей.
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