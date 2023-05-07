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Липпи – о Кварацхелии: несомненно, Хвича – главное открытие этого сезона в Серии А

Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи прокомментировал победу «Наполи» в Серии А и назвал вингера «партенопейцев» Хвичу Кварацхелию главным открытием нынешнего розыгрыша итальянского первенства.

«Наполи» провёл великолепный сезон, это было отличное выступление. Приятно, что выиграла команда, показывающая волшебную игру. Одним из творцов этого чемпионства несомненно был Хвича Кварацхелия.

Думаю, он главное открытие этого сезона. Футболист, за которым интересно наблюдать в любую минуту игры", – приводит слова Липпи «Евро-Футбол.ру».

Липпи тренировал «Наполи» в сезоне-1993/94. Под его руководством «партенопейцы» заняли шестое место в чемпионате Италии.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 38 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами.