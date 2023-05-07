Жоау Феликс продемонстрировал футболку «Челси» после гола «Борнмуту»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс продемонстрировал футболку «Челси» после забитого гола в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1).

Это первый гол Феликса в составе лондонской команды за полтора месяца – предыдущее взятие ворот португальским форвардом состоялось 18 марта в игре с «Эвертоном» (2:2).

Во второй половине сезона на счету 23-летнего нападающего 17 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.

Феликс выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Атлетико». Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает сохранить Феликса в своей команде. Приоритетный вариант для лондонцев – очередная аренда португальца. Сам игрок не против покинуть команду Симеоне и стать футболистом «Челси» на постоянной основе.