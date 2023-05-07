Жоау Феликс продемонстрировал футболку «Челси» после гола «Борнмуту»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс продемонстрировал футболку «Челси» после забитого гола в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1).
Это первый гол Феликса в составе лондонской команды за полтора месяца – предыдущее взятие ворот португальским форвардом состоялось 18 марта в игре с «Эвертоном» (2:2).
Во второй половине сезона на счету 23-летнего нападающего 17 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.
Феликс выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Атлетико». Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает сохранить Феликса в своей команде. Приоритетный вариант для лондонцев – очередная аренда португальца. Сам игрок не против покинуть команду Симеоне и стать футболистом «Челси» на постоянной основе.
- 7 мая 2023
-
01:41
-
01:15
-
00:57
-
00:56
-
00:39
-
00:35
-
00:29
-
00:26
-
00:19
-
00:09
- 6 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:26
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
22:59
-
22:59
-
22:49
-
22:36
-
22:27
-
22:21
-
22:06
-
21:52
-
21:47
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:14
-
21:13
-
21:01