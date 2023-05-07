Фанаты «Ливерпуля» освистали гимн Великобритании перед матчем с «Брентфордом»

Болельщики «Ливерпуля» освистали песню «Боже, храни короля», прозвучавшую на стадионе переда началом матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».
Гимн был включён в честь коронации Карла III, но болельщики отреагировали негативно. Ранее фанаты «красных» во время матча предыдущего тура с «Фулхэмом» (1:0) скандировали оскорбительные кричалки, посвящённые коронации.
Поклонники «Ливерпуля» освистывают национальный гимн с 1980-х годов, начиная с протеста против политики тогдашнего премьер-министра Маргарет Тэтчер.
Матч с «Брентфордом» завершился минимальной победой «Ливерпуля». Единственным голом в матче отметился вингер Мохамед Салах, забивший на 13-й минуте с передачи Вирджила ван Дейка. «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги после 35 туров, набрав 62 очка.
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