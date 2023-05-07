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«Реал» — «Осасуна»: Родриго оформил дубль. «Реал» снова повёл

«Реал» — «Осасуна»: Родриго оформил дубль. «Реал» снова повёл
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В финальном матче Кубка Испании встречаются «Реал» (Мадрид) и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. Финал
06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Родриго – 2'   1:1 Торро – 58'   2:1 Родриго – 70'

На 71-й минуте игры вингер «сливочных» Родриго Гоэс оформил дубль. Таким образом, «Реал» снова впереди – 2:1.

Ранее, «Реал» сумел забить быстрый гол. На второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго, которому ассистировал Винисиус Жуниор. Этот забитый мяч стал единственным в первой половине встречи.

На 58-й минуте матча полузащитник «Осасуны» Лукас Торро восстановил равенство в счёте.

В полуфинальном противостоянии «Реал» оказался сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей (4:1). «Осасуна», в свою очередь, на предыдущей стадии турнира смогла пройти «Атлетик» (2:1 по итогам двух игр).

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