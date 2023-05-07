Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» – «Осасуна» 2:1, результат матча финала Кубка Испании 6 мая 2023 года

«Реал» обыграл «Осасуну» и завоевал первый за девять лет Кубок Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Осасуной». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победу в этом матче одержал мадридский «Реал» – 2:1.

«Сливочные» сумели забить быстрый гол: на второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго Гоэс, которому ассистировал Винисиус Жуниор. Этот мяч стал единственным в первой половине встречи.

На 58-й минуте матча полузащитник «Осасуны» Лукас Торро восстановил равенство в счёте. Однако уже через тринадцать минут вингер «сливочных» Родриго сумел оформить дубль. Матч так и закончился – победа «Реала» со счётом 2:1.

Таким образом, мадридский клуб завоевал свой первый Кубок Испании за последние девять лет. Примечательно, что в сезоне-2013/14 команда выигрывала трофей под руководством нынешнего тренера Карло Анчелотти.

Кубок Испании. Финал
06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Родриго – 2'   1:1 Торро – 58'   2:1 Родриго – 70'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023