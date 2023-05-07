«Реал» завоевал двадцатый трофей Кубка Испании

«Реал» завоевал свой 20-й титул в Кубке Испании. Напомним, в решающем матче турнира мадридский клуб обыграл «Осасуну». Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой «Реала» со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Родриго. Единственный гол за «Осасуну» забил Лукас Торро.

Для «Реала» эта победа стала 20-й в рамках Кубка Испании. По количеству завоеванных трофеев на этом турнире мадридцы занимают третье место.

Отметим, «Реал» впервые с 2014 года победил в Кубке Испании.

Рекордсменом по количеству побед на турнире является «Барселона», которая завоевала 31 трофей. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» Бильбао, на счету которого 23 победы.

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