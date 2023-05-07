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«Реал» установил уникальное достижение после победы в Кубке Испании

«Реал» установил уникальное достижение после победы в Кубке Испании
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Мадридский «Реал» стал первым среди испанских клубов, который завоевал 100 трофеев, сообщается в «твиттере» журналиста MisterChip (Alexis).

Напомним, «Реал» в финальном матче Кубка Испании обыграл «Осасуну» со счётом 2:1… В составе победителей дубль оформил Родриго. Единственный гол за «Осасуну» забил Лукас Торро.

Для мадридцев эта победа стала 20-й в Кубке Испании и первой с 2014 года.

Также на счеу «Королевского клуба» 35 побед в чемпионате Испании, 12 – Суперкубке Испании, 1 – Кубке Эвы Дуарте, 1 – Кубке испанской лиги, 14 – Лиге чемпионов, 2 – Кубке УЕФА, 5 – Суперкубке Европы, 2 – Кубке латинской Америки 3 – Межконтинентальном кубке, 5 – клубном чемпионате мира.

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