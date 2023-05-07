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Винисиус не пожал руки судьям перед финалом Кубка Испании

Винисиус не пожал руки судьям перед финалом Кубка Испании
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор проигнорировал рукопожатие с судьями перед началом финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:1), сообщает Marca.

После того как футболисты пожали друг другу руки, игроки должны были поприветствовать судейскую бригаду во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. К арбитрам прошли все игроки «Реала», кроме бразильца.

Винисиус в этот момент отправился к скамейке запасных, где снял и оставил толстовку. После этого он так и не подошёл к арбитрам и не поздоровался с ними. Ранее бразилец жаловался, что судьи недостаточно хорошо с ним обращаются и не защищают его.

Винисиус провёл на поле все 90 минут. «Реал» одержал победу и выиграл свой первый Кубок Испании за девять лет. При этом мадридцы в 20-й раз завоевали этот трофей.

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