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Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в финале Кубка Испании

Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в финале Кубка Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Испании с «Осасуной». Встреча прошла в Севилье и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

«Осасуна» играла очень хорошо и конкурентоспособно до самого конца. Я думаю, что, несмотря ни на что, мы заслужили победу. Этот Кубок пришёлся на важный момент, после преодоления трудных квалификационных раундов. Это заслуженная награда после всех усилий. Давайте подумаем о вторнике. Родриго и Винисиус сыграли решающую роль. Винисиус вывел из равновесия, а Родриго забил два гола. Они оба важны», — приводит слова Анчелотти AS.

Для «Реала» эта победа стала 20-й в Кубке Испании.

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