Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в финале Кубка Испании
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Испании с «Осасуной». Встреча прошла в Севилье и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.
«Осасуна» играла очень хорошо и конкурентоспособно до самого конца. Я думаю, что, несмотря ни на что, мы заслужили победу. Этот Кубок пришёлся на важный момент, после преодоления трудных квалификационных раундов. Это заслуженная награда после всех усилий. Давайте подумаем о вторнике. Родриго и Винисиус сыграли решающую роль. Винисиус вывел из равновесия, а Родриго забил два гола. Они оба важны», — приводит слова Анчелотти AS.
Для «Реала» эта победа стала 20-й в Кубке Испании.
Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»
Комментарии
- 7 мая 2023
-
03:12
-
02:57
-
02:46
-
02:16
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
01:15
-
00:57
-
00:56
-
00:39
-
00:35
-
00:29
-
00:26
-
00:19
-
00:09
- 6 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:26
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
22:59
-
22:59
-
22:49
-
22:36
-
22:27
-
22:21
-
22:06
-
21:52
-
21:47
-
21:47
-
21:33
Партнерский контент