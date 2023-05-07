«ПСЖ» заблокировал билеты на матч с «Труа» для 450 ультрас команды

Руководство «Пари Сен-Жермен» частично ограничило своих болельщиков в посещении гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Труа», соощает RMC Sport. На игру собирались приехать 900 поклонников парижан, но «ПСЖ» заблокировал билеты 450 членов организации Collectif Ultras Paris. В клубе считают, что именно ультрас принимали активное участие в протестах на этой неделе.

3 мая болельщики парижан собрались перед зданием штаб-квартиры руководства клуба с требованиями перемен в команде. Они скандировали оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи. Позднее фанаты устроили акцию протеста перед домом Неймара.

«Труа» примет «ПСЖ» на стадионе «Стад де л'Об» 7 мая. Игра начнётся в 21:45 по московскому времени.

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