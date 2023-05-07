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Бензема завоевал 33-й трофей в карьере

Бензема завоевал 33-й трофей в карьере
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Нападающий «Реала» Карим Бензема благодаря победе мадридцев над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании выиграл 33-й турнир в своей карьере. Форвард является самым титулованным французским игроком в истории.
В составе «Реала» Бензема выиграл 25 трофеев с 2011 года: чемпионат Испании (4 раза), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (5), Лигу чемпионов (5), Суперкубок Европы (5), клубный чемпионат мира (4). Француз сравнялся с бывшим игроком мадридцев Марсело, который тоже выиграл 25 турниров за клуб с 2007 по 2022 годы.

Также Бензема завоевал семь трофеев за «Лион» с 2005 по 2008 годы: чемпионат Франции (4 раза), Кубок Франции (1), Суперкубок Франции (2). В составе своей национальной команды он выиграл один турнир: Лигу наций в 2021 году.

В прошедшем финале Кубка Испании против «Осасуны» француз провёл на поле весь матч.

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