Родриго: горжусь работой, которую делаю весь сезон

Нападающий «Реала» Родриго подвёл итоги финального матча Кубка Испании против «Осасуны» (2:1), в котором он отметился дублем. 22-летний форвард отметил: этого трофея не хватало в его послужном списке, поскольку все остальные турниры с мадридцами он уже выигрывал.
«Очень, очень счастлив. На этой неделе мы говорили о том, что «Реал» уже давно не выигрывал этот трофей, и лично мне его тоже не хватало. Но я хочу большего, гораздо большего. Этот турнир особенный, и сегодня я смог в этом убедиться. Очень счастлив. Нет слов. Мой первый Кубок. Я смог забить два гола – это совершенно особенный вечер для меня. Горжусь работой, которую делаю весь сезон. Возможность забить дважды – это потрясающе. Это особая награда. В этом году мы прошли тяжёлый путь. Эта победа даёт нам позитивную энергию на будущее», – приводит слова Родриго AS.
Бразильский нападающий был признан лучшим игроком финала Кубка Испании.
Пять европейских клубов с наилучшей атакой
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