Президент «Реала» Перес раскритиковал календарь команды после победы в Кубке Испании

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил недовольство календарём команды после победы в Кубке Испании.

«Все титулы требуют усилий и жертв. Но сначала я хочу поздравить «Осасуну» с успешным сезоном. Этот год был очень конкурентоспособным. «Касереньо» уже дал нам бой, а затем были «Вильярреал», «Атлетико», «Барселона». Это было нелегко… А в финале» Осасуна» провела отличную игру. Это заставляет меня ценить победу ещё больше.

Теперь будем отдыхать. Они не дают нам времени, это правда. Я не знаю, кто составляет календарь, но они должны его пересмотреть», — приводит слова Переса AS.

9 мая «Реалу предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная встреча запланирована на 17 мая.

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