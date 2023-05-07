Президент «Реала» ответил на вопрос о возможном уходе Анчелотти из клуба

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера Карло Анчелотти. Напомним, 6 мая «Реал» стал победителем Кубка Испании, обыграв в решающем матче турнира «Осасуну» (2:1). Для «Королевского клуба» эта победа стала 20-й в Кубке Испании.
«Я не хочу больше об этом слышать, у него есть контракт, и мы счастливы», — приводит слова Переса Marca.
Ранее сообщалось, что интерес к Анчелотти проявляет национальная команда Бразилии. Сам специалист заявлял, что готов отработать до конца свой контракт.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.
9 мая «Реал» проведёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»
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