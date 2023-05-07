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Чигринский рассказал, почему не смог закрепиться в «Барселоне»

Чигринский рассказал, почему не смог закрепиться в «Барселоне»
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Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал, почему не смог закрепиться в «Барселоне».

«К сожалению, опыт приходит со временем, а не в молодости. Я оказываю на себя слишком большое давление. Я ни о чём не жалею, я старался изо всех сил. Но если бы я мог вернуться, я бы больше слушал – Гвардиолу и других тренеров, мое окружение… Но я хотел сделать всё сразу. Я подумал: «Если я не сделаю дополнительную работу в тот же день тренировки, я отстану». Я чувствовал, что должен делать это все время. Это была ошибка. И тут, конечно, сыграли роль и деньги, которые за меня заплатили, и ожидания. Я только что выиграл УЕФА, но мне еще не хватало опыта. Теперь я думаю об этом, и это была прекрасная возможность без спешки учиться у Маркеса, Милито, Пуйоля… но в то же время у вас есть амбиции играть. Вы не удовлетворены тем, что находитесь там. Вы хотите быть важным», — приводит слова Чигринского Relevo.

Напомним, Чигринский выступал за «Барселону» с 2009 по 2010 год.

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