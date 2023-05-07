«Реал» стал четвёртым клубом ведущих стран Европы, выигравшим Кубок 20 и более раз

Мадридский «Реал» стал четвёртым клубом среди пяти ведущих футбольных стран Европы, побеждавшим в национальном Кубке не менее 20 раз, сообщает Squawka. Рекордсменом является «Барселона» с 31 победой, вторым идёт «Атлетик» – 23. «Бавария» выигрывала Кубок Германии 20 раз.

«Реал» сравнялся с мюнхенским клубом по числу побед после выигрыша у «Осасуны» в финале турнира сезона – 2022/2023 со счётом 2:1. Всего мадридцы играли в финале Кубка Испании 40 раз.

Мадридцы выиграли турнир впервые за девять лет. Эта победа стала 100-м трофеем в истории «Реала». В нынешнем сезоне команда продолжает выступления в Лиге чемпионов, где в 1/2 финала ей предстоит встретиться с «Манчестер Сити». В чемпионате Испании «Реал» в данный момент занимает третье место, уступая лидирующей «Барселоне» 14 очков за пять туров до финиша.