Леау травмировался в матче с «Лацио» в преддверии полуфинала ЛЧ

Вчера, 6 мая, завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Лацио». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В самом начаеле встречи повреждение в составе «Милана» получил португальский вингер Рафаэл Леау. На 10-й минуте футболист был заменён и покинул поле. По предварительной информации и сообщениям различных источников, Леау получил повреждение приводящей мышцы бедра.
В текущем сезоне на счету Леау 43 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера по данным интернет-портала Transfermarkt – € 80 млн.
Ранее сообщалось, что португальский вингер близок к продлению соглашения с клубом.
Ближайший матч «Милан» проведёт против «Интера» в полуфинале ЛЧ.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
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