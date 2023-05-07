Стерлинг защитил пояс, Соболенко выиграла турнир в Мадриде. Главное к утру

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей на турнире UFC 288, белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Игу Свёнтек в финале турнира в Мадриде, мадридский «Реал» завоевал Кубок Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил пояс UFC в легчайшем весе.
2. Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде.
3. «Реал» обыграл «Осасуну» и завоевал первый за девять лет Кубок Испании.
4. «Ростов» дома уступил «Факелу» в матче чемпионата России.
5. Дубли Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии.
6. Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт».
7. «Зенит» может стать чемпионом в воскресном матче со «Спартаком».
8. «Нью-Йорк Рейнджерс» расстался с главным тренером Жераром Галланом.
9. Перес завоевал поул на Гран-при Майами после аварии Леклера, Ферстаппен – девятый.
10. Александр Медведев: не стоит ждать массового отъезда бразильцев из «Зенита».
- 7 мая 2023
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