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«Зенит» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 18:00

«Зенит» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца.

Если «Зенит» сыграет со «Спартаком» вничью, а ЦСКА потеряет очки в домашнем матче с «Оренбургом» (начнётся сегодня в 16:30 мск), то клуб из Санкт-Петербурга также оформит досрочное чемпионство.

«Зенит» в 25 матчах набрал 61 очко и занимает в турнирной таблице первое место. «Спартак» располагается на третьей позиции: у команды Гильермо Абаскаля 49 очков. На втором месте расположился «Ростов» (50), который вчера, 6 мая, проиграл «Факелу» (0:2).

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