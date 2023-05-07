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«Краснодар» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре пройдёт матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом матче «Краснодар» обыграл по пенальти «Акрон» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где сыграет с «Уралом». Если команда Владимира Ивича одолеет соперника из Екатеринбурга, то в Суперфинале турнира встретится с ЦСКА. В чемпионате «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 39 очков. Столько же у «Оренбурга», идущего на строчку выше. Сегодня оренбуржцы встретятся в гостях с ЦСКА.

«Крылья Советов» в прошлом туре в меньшинстве разгромно проиграли «Зениту» (1:5). Сейчас у команды Игоря Осинькина 25 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.

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