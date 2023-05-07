Бразильский вундеркинд Роке хочет играть только за «Барселону», он откажет всем топ-клубам

18-летний нападающий бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, являющийся одним из самых талантливых футболистов своего поколения, не намерен переходить ни в одну европейскую команду, кроме «Барселоны». Об этом сообщает журналист Жоаким Пьера в «Твиттере».

Такого же мнения придерживается семья вундеркинда, они намерены дождаться перехода в эту команду и рассматривают различные варианты оформления трансфера из-за финансовых проблем «Барселоны». Не исключено, что Роке подпишет контракт с сине-гранатовыми в летнее трансферное окно 2023 года, а перейдёт в команду спустя сезон.

Витор Роке успел дебютировать за сборную Бразилии, выйдя на замену в товарищеском матче с Марокко (1:2) в марте 2023 года. В нынешнем сезоне за «Атлетико Паранаэнсе» на его счету участие в 14 встречах, в которых он забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Отметим, что отец футболиста Жювеналь Феррейра весной совершил тур по базам ведущих клубов Европы, проводя переговоры о возможном переходе своего сына в эти команды.

Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.