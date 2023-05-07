Ловчев — о чемпионском коридоре для «Зенита»: меня не интересует вся эта шелуха

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре чемпионата России. Он посчитал ненужным организовывать для «Зенита» чемпионский коридор в случае победы команды в РПЛ.
«Меня не интересует вся эта шелуха — чемпионский коридор, то да сё. Чушь какая-то — с чего вообще взяли эту традицию? Она была в высшей союзной лиге? Она появилась в РПЛ? Чего суют вообще этот коридор? Есть свои традиции в России, давайте их соблюдать!
В чём шанс «Спартака»? Во-первых, я бы не сказал, что шансов вообще нет. Во-вторых, думаю, «Зенит» побаивается «Спартака». Нет такого, что у «Зенита» есть стопроцентная уверенность в победе. «Спартак» в этом сезоне обыгрывал «Зенит» и даже бил его. То, что «Спартак» серьёзный соперник, которого надо опасаться, сидит в головах игроков Питера. «Спартак» точно побьётся», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 7 мая 2023
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