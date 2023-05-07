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Футболистки «Крыльев» и «Енисея» забили первые мячи в Суперлиге в восьмом матче турнира

Футболистки «Крыльев» и «Енисея» забили первые мячи в Суперлиге в восьмом матче турнира
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В эти минуты на «Арене Енисей» в Красноярске проходит матч 8-го тура женской Суперлиги. Играют местный «Енисей» и самарские «Крылья Советов». Гости открыли счёт на 19-й минуте, точным ударом отметилась София Иванова. Елена Брусова сравняла счёт на 50-й минуте.

Для самарской команды, которая проводит в Суперлиге первый сезон, этот гол стал первым на турнире. До этого «Крылья Советов» дважды сыграли нулевые ничьи и проиграли пять матчей с общей разницей голов 0:18. В турнирной таблице самарский клуб занимает предпоследнее место, набрав два очка. Ниже располагается их сегодняшний соперник «Енисей», проигравший все семь матчей с общей разницей мячей 0:16.

Действующим победителем Суперлиги является «Зенит» из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне он делит первую строчку турнирной таблицы с ЦСКА, набрав 24 (100% возможных) очка в восьми встречах.

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