Евсеев: «Ростов» на втором месте, и у них ноль ударов в створ. О чём-то говорит?

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался после победы его команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

«Как оценю матч? Сейчас мы посмотрели статистику. «Ростов» на втором месте, и у них ноль ударов в створ. О чём-то говорит? О том, что «Факел» грамотно сыграл против команды, которая заслуженно борется за призовые места.

«Ростов» ничем не удивил? Ну, что значит не удивил? Мы знали, как команда будет играть, так она и играла. Но так получается, если «Ростов» не выиграл, разве это значит, что он ничем не удивил? Команду «Факел» надо тоже уважать.

Болельщики очень тепло встретили? Меня предупреждали руководители, что Воронеж — футбольный город, миллионный город. Они очень любят футбол, дождались. Вне зависимости от того, кто у них тренер, они команду поддерживают. В данный момент я просто оказался здесь.

Соскучился ли по РПЛ? Безусловно. Чего не хватало? Что значит не хватало? Я работал. Работал с «Шинником» во Второй лиге, в Первой. Насколько я знаю, «Шинник» сегодня 2:1 выиграл. Я телефон ещё даже не открывал. Сейчас поздравлю руководство «Шинника». Всё, команда осталась в Первой лиге.

Кто сильнее как тренер — я или Карпин? Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».