Форвард «Торпедо» Караев: должны выходить и радоваться игре в РПЛ — это наш последний шанс

Нападающий «Торпедо» Давид Караев высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
«С «Ахматом» в первую очередь не получилось реализовать план на игру. Если смотреть на всю ситуацию со стороны, понятно, в каком положении находится команда — всё связано с психологией. Уже такая ситуация, что мы должны выходить на поле и радоваться игре в Премьер-Лиге на таком стадионе, показывать себя. Понимаем, что это может рано или поздно закончиться и это может быть нашим последним шансом играть в Премьер-Лиге. На оставшиеся четыре игры надо собраться, чтобы не было стыдно перед болельщиками. «Торпедо» — большой и великий клуб, а происходящее на поле — неприемлемо.
Мы не смотрим на таблицу. Играем для этих 100–200 болельщиков, которые приходят, чтобы их как-то порадовать. Тяжело что-либо говорить. Прошло столько времени, но из игры в игру происходит такая ситуация, выходим с опущенной головой», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 7 мая 2023
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