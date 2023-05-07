«Ньюкасл» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 7 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» примет «Арсенал» на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Главным арбитром назначен Крис Кавана.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 18:30 мск.
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее команды встречались в 19-м туре чемпионата. Тот матч завершился безголевой ничьей.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 65 очков в 33 матчах. «Арсенал», сыгравший на один матч больше, находится на соседнем, втором месте с 78 очками. Лидирует «Манчестер Сити», набравший 82 очка. В предыдущем туре «Арсенал» обыграл «Челси» (3:1), а «Ньюкасл» с тем же счётом победил «Саутгемптон».
Комментарии
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