«Ньюкасл» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 7 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» примет «Арсенал» на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Главным арбитром назначен Крис Кавана.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 18:30 мск.

Ранее команды встречались в 19-м туре чемпионата. Тот матч завершился безголевой ничьей.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 65 очков в 33 матчах. «Арсенал», сыгравший на один матч больше, находится на соседнем, втором месте с 78 очками. Лидирует «Манчестер Сити», набравший 82 очка. В предыдущем туре «Арсенал» обыграл «Челси» (3:1), а «Ньюкасл» с тем же счётом победил «Саутгемптон».