Дуглас Сантос: российские паспорта Малкома и Клаудиньо — признание их заслуг

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о получении российских паспортов своими соотечественниками Малкомом и Клаудиньо.

«Я смотрю на эту ситуацию так: у ребят появилась отличная возможность, которой они воспользовались. Тем более что это новые возможности и для клуба. При этом должен отметить очень высокий уровень наших российских футболистов в «Зените» и тех, кто в целом играет в Российской Премьер-Лиге. С другой стороны, паспорта Малкома и Клаудиньо — это в том числе и признание их заслуг, того, что они привнесли в российский футбол», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

Сегодня, 7 мая, «Зенит» может досрочно стать чемпионом Российской Премьер-Лиги, если на своём поле обыграет «Спартак» в матче 26-го тура. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.