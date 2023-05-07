Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» может одержать победу в матче с «Зенитом»
Поделиться
Российский тренер Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре РПЛ.
«Предстоит интересный матч между «Зенитом» и «Спартаком», суперпринципиальный для обеих команд. «Спартак» может победить, если надёжно сыграет в обороне и реализует свои моменты в атаке.
Шансы «Спартака» на вторую строчку в турнирной таблице такие же, как у «Ростова» и ЦСКА. Сейчас эти команды равны. Всё будет решаться от игр между собой: у ЦСКА матчи и со «Спартаком», и с «Ростовом». Впереди пять туров – осталось ждать недолго», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Матч «Зенит» — «Спартак» начнётся в 18:00 мск. «Зенит» находится на первом месте в РПЛ, а «Спартак» — на третьем.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
13:46
-
13:30
-
13:13
-
13:10
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:20
-
11:03
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:11
Партнерский контент