Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» может одержать победу в матче с «Зенитом»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре РПЛ.

«Предстоит интересный матч между «Зенитом» и «Спартаком», суперпринципиальный для обеих команд. «Спартак» может победить, если надёжно сыграет в обороне и реализует свои моменты в атаке.

Шансы «Спартака» на вторую строчку в турнирной таблице такие же, как у «Ростова» и ЦСКА. Сейчас эти команды равны. Всё будет решаться от игр между собой: у ЦСКА матчи и со «Спартаком», и с «Ростовом». Впереди пять туров – осталось ждать недолго», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Матч «Зенит» — «Спартак» начнётся в 18:00 мск. «Зенит» находится на первом месте в РПЛ, а «Спартак» — на третьем.