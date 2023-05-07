Эден Азар хочет играть больше в составе мадридского «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар выразил надежду, что доиграет свой контракт с испанским клубом.

«Я надеюсь доиграть свой контракт. Это был трудный год, но это год в составе большого клуба, где у меня хорошие отношения с тренером и игроками. Я хочу играть, но знаю, что это очень сложно. Мне просто нужно работать, и надеюсь, что я смогу играть больше», — приводит слова Азара Cadena Cope.

32-летний Азар стал игроком «Реала» летом 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл на поле 331 минуту в девяти матчах во всех турнирах, забив гол и отдав две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

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