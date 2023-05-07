Алисон прокомментировал 100-й «сухой» матч за «Ливерпуль»
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Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал 100-й «сухой» матч в футболке мерсисайдцев.
«Надеюсь, будет и 200, и 300 матчей — как можно больше. Но это число — не только моя заслуга. Это ещё и заслуга всей команды, персонала, тренеров вратарей — всех. Мы работаем вместе, и «сухой» матч — наша общая цель», — приводит слова Алисона сайт клуба.
Алисон отыграл «на ноль» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0). Единственным голом в матче отметился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший на 13-й минуте с передачи Вирджила ван Дейка. «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги после 35 туров, набрав 62 очка. В следующем матче красные встретятся с «Лестером».
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