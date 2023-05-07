Чанов: ЦСКА привык быть впереди. Помимо Кубка, есть мотивация забраться в тройку РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Оренбургом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Хотелось бы, чтобы ЦСКА одержал победу в матче с «Оренбургом». Помимо Кубка России, у армейцев есть мотивация забраться в тройку РПЛ. ЦСКА привык быть впереди. Клуб всегда ставит себе одну задачу — быть первым. Других целей у армейцев не бывает.
«Оренбург» — неплохая команда. Она умеет играть в футбол, трудности у ЦСКА будут однозначно. Поэтому армейцам придётся приложить усилия. У оренбуржцев неплохая реализация голевых моментов — это главная опасность с их стороны», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдёт сегодня, 7 мая, в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 7 мая 2023
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