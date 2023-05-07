«Тоттенхэм» опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес Сона

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:0).
«Нам известно о факте расистских оскорблений в адрес Сон Хын Мина во время вчерашнего матча. Дискриминация любого рода отвратительна, и ей нет места в обществе, в нашей игре и нашем клубе.
Мы сотрудничаем с полицией и «Кристал Пэлас» для расследования и установления личности причастного к этому лица.
Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы гарантировать, что в случае доказанности вины к человеку будут применены самые строгие меры наказания — как это было ранее в этом сезоне, когда Сон подвергся подобному оскорблению на расовой почве в матче с «Челси», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
- 7 мая 2023
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