«Пари НН» — «Урал»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» примет екатеринбургский «Урал». Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Михайлов, Севикян, Сулейманов.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка в 25 матчах. «Урал» находится на 11-м месте. Екатеринбуржцы набрали 26 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», у подопечных Сергея Семака 61 очко.
- 7 мая 2023
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