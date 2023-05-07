ЦСКА — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
Поделиться
Сегодня, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами, который проходил в Оренбурге, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков в 25 матчах. «Оренбург» располагается на седьмой строчке, заработав 39 очков в 25 встречах.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
13:46
-
13:30
-
13:13
-
13:10
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:20
-
11:03
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:11
Партнерский контент