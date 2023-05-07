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ЦСКА — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

ЦСКА — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами, который проходил в Оренбурге, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.

Московский ЦСКА занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков в 25 матчах. «Оренбург» располагается на седьмой строчке, заработав 39 очков в 25 встречах.

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