В «Севилье» назвали ложью информацию об интересе к Александру Коваленко

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику самарских «Крыльев Советов» Александру Коваленко.

«Информация об интересе «Севильи» к Коваленко является ложью», — сказал Мончи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Севилья» активно интересуется Коваленко, однако переход в летнее трансферное окно не планировался. Также сообщалось, что за игрока ведут активную борьбу сразу три топ-клуба РПЛ: «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» — и летом полузащитник практически наверняка окажется в одной из этих команд.

Коваленко выступает за «Крылья» на правах аренды из «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.