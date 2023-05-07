В «Севилье» назвали ложью информацию об интересе к Александру Коваленко
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Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику самарских «Крыльев Советов» Александру Коваленко.
«Информация об интересе «Севильи» к Коваленко является ложью», — сказал Мончи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Севилья» активно интересуется Коваленко, однако переход в летнее трансферное окно не планировался. Также сообщалось, что за игрока ведут активную борьбу сразу три топ-клуба РПЛ: «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» — и летом полузащитник практически наверняка окажется в одной из этих команд.
Коваленко выступает за «Крылья» на правах аренды из «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.
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