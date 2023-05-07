Тен Хаг: с таким графиком нужно выкладываться на 100 процентов, игрокам это нравится

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», отметив тяжёлый график команд.

«Календарь уже оказал влияние на весь сезон, но мы неплохо справляемся с графиком – не совсем отлично, но действительно хорошо.

В этом наш минус по сравнению с другими командами. «Вест Хэм» — команда, у которой, я думаю, календарь ещё хуже, чем у нас («Вест Хэм» продолжает выступление в плей-офф Лиги конференций. — Прим. «Чемпионата»), но мы уже весь сезон показывали, что можем с этим справиться. Мы физически и ментально очень сильны.

Вам нужно так много энергии, вам нужен хороший план на игру, и в каждой игре вы должны снова быть готовы. Вы не можете выкладываться на 99 процентов. Вы должны выкладываться на 100 процентов. Вы должны делать это на протяжении полных 95 минут, и именно поэтому нам это нравится.

Топ-игрокам нравится сталкиваться с огромными трудностями, но это требует больших сил. Это наша работа, это наша ответственность.

Мы должны принять это и забыть об этом [поражении от «Брайтона»]. В воскресенье мы снова выходим на поле, и я уверен, что мы будем готовы», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 7 мая, в Лондоне. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.