Артём Самсонов опроверг информацию о том, что игроков «Торпедо» отстранили из-за шуток
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Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался об отстранении Равиля Нетфуллина, Ильи Кутепова и Юрия Журавлёва от команды.
«Конечно, я общаюсь с ребятами, которых отстранили от тренировок с основной командой, мы поддерживаем связь. Я не в курсе, что там именно произошло и почему. Но ребята остались в структуре клуба, они тренируются с молодёжкой. Я не видел, что их удалили из командного чата. Наверное, пропустил этот момент.
Что касается того, что их отстранили из-за улыбок и шуток, то это полный бред. Я не знаю причин, но это рабочий процесс. Нужно спрашивать у тренера, я не знаю всех подробностей», — сказал Самсонов в интервью «РБ Спорт».
«Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ.
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