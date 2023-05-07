Артём Самсонов опроверг информацию о том, что игроков «Торпедо» отстранили из-за шуток

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался об отстранении Равиля Нетфуллина, Ильи Кутепова и Юрия Журавлёва от команды.

«Конечно, я общаюсь с ребятами, которых отстранили от тренировок с основной командой, мы поддерживаем связь. Я не в курсе, что там именно произошло и почему. Но ребята остались в структуре клуба, они тренируются с молодёжкой. Я не видел, что их удалили из командного чата. Наверное, пропустил этот момент.

Что касается того, что их отстранили из-за улыбок и шуток, то это полный бред. Я не знаю причин, но это рабочий процесс. Нужно спрашивать у тренера, я не знаю всех подробностей», — сказал Самсонов в интервью «РБ Спорт».

«Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ.