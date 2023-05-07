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«Астон Вилла» нацелена на трансфер полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи

«Астон Вилла» нацелена на трансфер полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи
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Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья может перейти в «Астон Виллу», сообщает Football Insider.

«Астон Вилла» готова предложить € 68 млн за 27-летнего португальского игрока и считает, что такая сумма устроит руководство «Фулхэма». Боссы «Астон Виллы» впечатлены результатами команды после прихода Унаи Эмери и готовы поддержать тренера дорогим трансфером. Отмечается, что Эмери является поклонником таланта Пальиньи.

При этом «Астон Вилле» предстоит выдержать конкуренцию со стороны европейских топ-клубов, среди которых «Бавария», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Жоау Пальинья принял участие в 36 матчах в составе «Фулхэма» во всех турнирах и забил в них четыре гола. Его контракт с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года.

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