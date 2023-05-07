Виталий Дьяков: ЦСКА займёт второе место, а «Спартак» и «Ростов» разыграют бронзу РПЛ

Российский защитник Виталий Дьяков сделал прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в преддверии матча 26-го тура «Зенит» — «Спартак».

«Противостояние «Зенита» и «Спартака» всегда яркое и интересное. Тем более петербуржцы могут официально стать чемпионами – у них будет запредельный настрой. У «Спартака» точно будет лишняя мотивация, чтобы не допустить победы «Зенита» в чемпионате именно в этом матче. Нас ждёт хорошая игра, надеюсь, с обилием голов.

«Зенит» фаворит – это глупо отрицать. Но мы любим футбол за его непредсказуемость. «Спартак» может победить, но шансов на такой исход мало. Мне кажется, «Зенит» как минимум не проиграет, а скорее всего, победит.

У «Спартака» есть возможность бороться за вторую строчку в турнирной таблице. Тем более там всё довольно плотно. ЦСКА, «Спартак и «Ростов» сражаются до последнего – будет интересная концовка. Да, нет еврокубков, но медали чемпионата тоже очень важны. И чем выше место, тем ценнее и дороже медаль. Мне кажется, ЦСКА займёт второе место, а «Спартак» и «Ростов» разыграют бронзу», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.