Агент Канселу прилетел в Испанию для переговоров с «Барселоной»

Агент защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу прилетел в Испанию, где ведёт переговоры с «Барселоной» по поводу аренды своего клиента на сезон-2023/2024. Об этом сообщает Sport.es.

Вторую часть нынешнего сезона 28-летний португалец проводит на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В 18 матчах за команду он забил гол и отдал пять результативных передач. «Барселона» хочет арендовать Канселу: Жоау не против поиграть в Испании, если «Манчестер Сити» даст добро на очередную аренду своего футболиста. Сообщалось, что португальский защитник не входит в планы главного тренера горожан Хосепа Гвардиолы.

Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

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