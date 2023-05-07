Агент Канселу прилетел в Испанию для переговоров с «Барселоной»
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Агент защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу прилетел в Испанию, где ведёт переговоры с «Барселоной» по поводу аренды своего клиента на сезон-2023/2024. Об этом сообщает Sport.es.
Вторую часть нынешнего сезона 28-летний португалец проводит на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В 18 матчах за команду он забил гол и отдал пять результативных передач. «Барселона» хочет арендовать Канселу: Жоау не против поиграть в Испании, если «Манчестер Сити» даст добро на очередную аренду своего футболиста. Сообщалось, что португальский защитник не входит в планы главного тренера горожан Хосепа Гвардиолы.
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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