Руни: Холанда можно остановить только коллективными усилиями

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сыграет важную роль в противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мне понравилась реакция Холанда на то, как «Сити» наградил его чемпионским коридором после того, как он побил рекорд Алана Ширера и Энди Коула. Он выглядел смущённым, что показывает его скромность.

Антонио Рюдигер — жёсткий центральный защитник, который любит сражения один на один. Но, честно говоря, я не думаю, что он сможет справиться с Холандом. Учитывая скорость и силу последнего, а также его передвижение по штрафной, я не верю, что центральный защитник сможет справиться с ним. Единственный способ остановить его — это коллективные усилия», — приводит слова Руни VG со ссылкой на The Times.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», пройдёт во вторник, 9 мая, в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск.