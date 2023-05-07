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В «Динамо» назвали сроки восстановления защитника Фернандеса

В «Динамо» назвали сроки восстановления защитника Фернандеса
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Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес получил травму в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0). Обследование выявило повреждение мышцы бедра. Восстановление может занять до четырёх-шести недель. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

22-летний Роберто Фернандес выступает за «Динамо» с лета 2022 года. В 26 матчах за бело-голубых на счету парагвайского защитника два забитых мяча. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Московской команде в чемпионате России осталось провести матчи с «Ахматом» (дома), «Торпедо» (на выезде), «Локомотивом» (дома) и «Оренбургом» (на выезде). В 26 матчах РПЛ «Динамо» набрало 42 очка и занимает в турнирной таблице шестое место.

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